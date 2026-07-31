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Φωτιά τώρα στον Ασπρόπυργο - Επιχειρούν 52 πυροσβέστες

Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση

The LiFO team
The LiFO team
ΦΩΤΙΑ ΤΩΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΝ 52 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ Facebook Twitter
Φωτ: Eurokinissi
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Φωτιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λάκκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 18:30 και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 52 πυροσβέστες και 20 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Φυλής.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής ενώ καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ 

Ελλάδα

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