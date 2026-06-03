Φωτιά τώρα στον Ασπρόπυργο - Επιχειρούν πέντε ελικόπτερα και 108 πυροσβέστες

Φωτιά έχει ξεσπάσει στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Σύμφωνα με αρχική ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο επιχειρούν 59 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 21 οχήματα και από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο.

Συνδράμουν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 59 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 3, 2026

Ωστόσο, σε νεότερη ενημέρωσή της, η Πυροσβεστική επισημαίνει πως ενισχύθηκαν οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις της, προκειμένου να περιορίσουν τη μεγάλη φωτιά στον Ασπρόπυργο.

«Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο Αττικής. Επιχειρούν 108 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 32 οχήματα, εθελοντές και 5 Ε/Π εκ των οποίων το ένα για συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου».