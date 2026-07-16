Φωτιά τώρα στον Ασπρόπυργο: Ενεργοποιήθηκε μήνυμα του 112

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης 16 Ιουλίου στον Ασπρόπυργο, κινητοποιώντας τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που έσπευσαν στο σημείο.

Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση στον Σοφό Ασπροπύργου Αττικής και στο σημείο επιχειρούν 47 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος, 19 πυροσβεστικών οχημάτων και δύο ελικοπτέρων, σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές.

Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε μήνυμα του 112, με την Πολιτική Προστασία να καλείόσους βρίσκονται στην περιοχή, να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.