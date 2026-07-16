ΕΛΛΑΔΑ

ΣΚΛΗΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

Ελλάδα

Φωτιά τώρα στον Ασπρόπυργο: Ενεργοποιήθηκε μήνυμα του 112

Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς

The LiFO team
The LiFO team
ΦΩΤΙΑ ΤΩΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Facebook Twitter
Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
0

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης 16 Ιουλίου στον Ασπρόπυργο, κινητοποιώντας τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που έσπευσαν στο σημείο.

Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση στον Σοφό Ασπροπύργου Αττικής και στο σημείο επιχειρούν 47 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος, 19 πυροσβεστικών οχημάτων και δύο ελικοπτέρων, σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές.

Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε μήνυμα του 112, με την Πολιτική Προστασία να καλείόσους βρίσκονται στην περιοχή, να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

 
Ελλάδα

Tags

0

ΣΚΛΗΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΚΥΨΕΛΗ ΧΑΡΗΣ ΔΟΥΚΑΣ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΑ

Ελλάδα / Χάρης Δούκας για ρωγμές σε κτίρια της Κυψέλης: «Ζητήσαμε γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκειά τους»

Τα τρία αιτήματα προς την κατασκευάστρια εταιρεία από τον δήμο Αθηναίων - Ο Χάρης Δούκας συναντήθηκε με αντιπροσωπεία της εταιρείας Ελληνικό Μετρό και κατοίκων της Κυψέλης
THE LIFO TEAM
ΒΑΓΙΑ ΝΕΣΤΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ

Ελλάδα / Θάνατος Βάγιας Νέστορα: Απολογείται αύριο ο τέταρτος κατηγορούμενος

Οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο να συμπληρωθεί το παζλ της υπόθεσης και να αποσαφηνιστεί ο βαθμός εμπλοκής κάθε κατηγορούμενου στη δολοφονική επίθεση
THE LIFO TEAM
ΛΟΡΕΝΤΖΟ ΚΑΡΙΕΡΕ ΠΕΘΑΝΕ ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ

Ελλάδα / Ποιος ήταν ο Λορέντζο Καριέρε: «Κατάφερες να ημερέψεις τους δαίμονες που σε κυκλώνανε από την κούνια»

«Σίγουρα από κάποια γωνιά θα μας τα έχωνες γιατί θα ήθελες να δεις την Αργεντινή να συντρίβει την Αγγλία, όπως και έγινε» έγραψε, μεταξύ άλλων, ο κουμπάρος του
THE LIFO TEAM
 
 