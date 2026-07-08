Φωτιά τώρα στον Αργυρόμυλο Λάρισας: Επιχειρούν τέσσερα εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι της Τετάρτης 8 Ιουλίου στον Αργυρόμυλο Λάρισας, με την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής να είναι άμεση.

Η επιχείρηση κατάσβεσης χρειάστηκε ενίσχυση, με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο.

Αρχικά, στο σημείο επιχείρησαν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 10ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Λίγο αργότερα, λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν. Η Πυροσβεστική ενημέρωσε με νέα ανάρτηση στο X ότι πλέον επιχειρούν 52 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και επεκτείνεται σε δασική έκταση. Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές. Στο σημείο έχει μεταβεί και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς.