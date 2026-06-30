Φωτιά τώρα στο Δερβένι Θεσσαλονίκης: Ρίψεις από αέρος και μήνυμα ετοιμότητας από το 112

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο Δερβένι Θεσσαλονίκης, όπου το μεσημέρι εκδηλώθηκε φωτιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση.

Η επιχείρηση ενισχύθηκε στη διάρκεια της ημέρας, καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 14:30 και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, καίει γεωργική έκταση με καλάμια και σιτηρά. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές ότι απειλείται κατοικημένη περιοχή.

Λίγο μετά την εκδήλωση της φωτιάς ενεργοποιήθηκε το 112. Με μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας, οι πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή κλήθηκαν να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Στο σημείο επιχειρούν 39 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και 11 πυροσβεστικά οχήματα. Το έργο τους συνδράμουν εθελοντές, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις δύο ελικόπτερα και τρία αεροσκάφη.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν και υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Παράλληλα, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων παρακολουθεί την εξέλιξη της πυρκαγιάς σε πραγματικό χρόνο, με εικόνα από drone που διαθέτει οπτική και θερμική κάμερα.

Σε ετοιμότητα οι αρχές και στο Κιλκίς

Την ίδια ώρα, οι ελληνικές αρχές παρακολουθούν και την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί στη Βόρεια Μακεδονία, σε απόσταση περίπου 400 μέτρων από τα σύνορα με την Ελλάδα, κοντά στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, η φωτιά παραμένει εκτός ελληνικού εδάφους. Για προληπτικούς λόγους, στην ελληνική πλευρά επιχειρούν δύο γαιοπροωθητές, οι οποίοι πραγματοποιούν διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών.

Οι ελληνικές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε ετοιμότητα, ώστε να επέμβουν άμεσα αν η εξέλιξη της πυρκαγιάς το καταστήσει αναγκαίο.