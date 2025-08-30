Φωτιά τώρα στο Σύνδενδρο Γρεβενών: Εστάλη 112

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου 30 Αυγούστου, στο Σύνδενδρο Γρεβενών.

Προς τους κατοίκους και όσους βρίσκονται στην περιοχή, εστάλη 112 που ενημερώνει για «δασική πυρκαγιά στην περιοχή Σύνδενδρο της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών» και καλεί τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική καίνε 4 διαφορετικές εστίες, που έχουν εκδηλωθεί στην ευρύτερη περιοχή των Γρεβενών και στην κατάσβεσή τους, επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 14 οχήματα και 2 Ε/Π.