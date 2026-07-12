Φωτιά τώρα στο Θεάτρο Badminton – Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ της Κυριακής στο παλιό κτίριο του Θεάτρου Badminton, μέσα στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή.

Το κτίριο είναι εγκαταλελειμμένο, ενώ για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με εννέα οχήματα. Στην επιχείρηση συμμετέχει και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, ώστε οι πυροσβέστες να προσεγγίσουν με μεγαλύτερη ασφάλεια τα σημεία όπου έχουν επεκταθεί οι φλόγες.

Λόγω των πυκνών καπνών, το 112 έστειλε προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Οι πολίτες κλήθηκαν να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους, να κλείσουν πόρτες και παράθυρα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί στοιχεία για τα αίτια της πυρκαγιάς ή την έκταση των ζημιών.