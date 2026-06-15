Ελλάδα

Φωτιά τώρα στο Μενίδι: Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

Η φωτιά καίει σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων

The LiFO team
Φωτογραφία: Eurokinissi

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδι επί της οδού Ιωνίας.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ η ΕΛΑΣ προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Ειδικότερα έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής σημεία:

  • Λεωφόρος Ιωνίας και γέφυρα Αττικής Οδού
  • Οδός Ορφέως και Λεωφόρος Ιωνίας
  • Οδός Κύπρου και Αθανασίου Μπόσδα

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα.

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