Φωτιά τώρα στο Μενίδι: Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδι επί της οδού Ιωνίας.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ η ΕΛΑΣ προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Ειδικότερα έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής σημεία:

Λεωφόρος Ιωνίας και γέφυρα Αττικής Οδού

Οδός Ορφέως και Λεωφόρος Ιωνίας

Οδός Κύπρου και Αθανασίου Μπόσδα

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα.