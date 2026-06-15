Φωτιά τώρα στο Μενίδι: Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδι επί της οδού Ιωνίας.
Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ η ΕΛΑΣ προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
Ειδικότερα έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής σημεία:
- Λεωφόρος Ιωνίας και γέφυρα Αττικής Οδού
- Οδός Ορφέως και Λεωφόρος Ιωνίας
- Οδός Κύπρου και Αθανασίου Μπόσδα
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα.
#Πυρκαγιά σε #χώρο_εμπορίου σε περιοχή του δήμου Αχαρνών Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 18 #πυροσβέστες με 6 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 15, 2026