Φωτιά τώρα στο Μαρκόπουλο: Καίει σε χώρο επιχείρησης με υλικά ανακύκλωσης

Φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 24 Ιουλίου, στο Μαρκόπουλο.

Η φωτιά καίει, σύμφωνα με πληροφορίες, σε αύλειο χώρο επιχείρησης με υλικά ανακύκλωσης.

Κατόπιν ενημέρωσης της Πυροσβεστικής, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 20:30 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες δυνάμεις. Στην επιχείρηση της κατάσβεσης συμμετέχουν 32 πυροσβέστες, εθελοντές και 11 οχήματα ενώ συνδρομή παρέχει ο δήμος Μαρκοπούλου - Μεσογαίας με υδροφόρες.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

