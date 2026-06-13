Φωτιά τώρα στο Λουτράκι: Επιχειρεί ελικόπτερο για την κατάσβεση

Φωτιά τώρα εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Σχίνος του δήμου Λουτρακίου, Παραχώρας, Αγίων Θεοδώρων, Κορινθίας, με πυροσβεστικές δυνάμεις να βρίσκονται στο σημείο και να επιχειρούν.

Για τη φωτιά στο Λουτράκι, κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και ένα ελικόπτερο της Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με το ίδιο ενημερωτικό της Πυρσοσβεστικής, στο σημείο βρίσκονται και εθελοντές: «Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Σχίνος του δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας. Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ , 8 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από εθελοντές».