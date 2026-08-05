Φωτιά τώρα στο Κορωπί: Εστάλη μήνυμα του 112

Φωτιά εκδηλώθηκε στο Κορωπί, το μεσημέρι της Τετάρτης 5 Αυγούστου.

Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση στα Δρίγγια Κορωπίου και σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πυροσβεστική, εκδηλώθηκε περίπου στις 13:45.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 63 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα. Παράλληλα, από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους, ενώ στην επιχείρηση συνδράμει και ο Δήμος Κρωπίας με υδροφόρες.

Φωτιά στο Κορωπί: Μήνυμα 112 για ενημέρωση

Λίγο μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, δύο λεπτά μετά τις 14:00, εστάλη μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία επισημαίνει, ότι η περιοχή σήμερα βρίσκεται στην κατηγορία 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς ενώ για τη διερεύνηση των αιτιών της κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ