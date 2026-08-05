ΕΛΛΑΔΑ

ΑΠΟΚΤΗΣΕ ΤΟ!

Ελλάδα

Φωτιά τώρα στο Κορωπί: Εστάλη μήνυμα του 112

Επιχειρούν 63 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα

The LiFO team
The LiFO team
ΦΩΤΙΑ ΤΩΡΑ ΚΟΡΩΠΙ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
0

Φωτιά εκδηλώθηκε στο Κορωπί, το μεσημέρι της Τετάρτης 5 Αυγούστου.

Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση στα Δρίγγια Κορωπίου και σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πυροσβεστική, εκδηλώθηκε περίπου στις 13:45.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 63 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα. Παράλληλα, από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους, ενώ στην επιχείρηση συνδράμει και ο Δήμος Κρωπίας με υδροφόρες.

Φωτιά στο Κορωπί: Μήνυμα 112 για ενημέρωση

Λίγο μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, δύο λεπτά μετά τις 14:00, εστάλη μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία επισημαίνει, ότι η περιοχή σήμερα βρίσκεται στην κατηγορία 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς ενώ για τη διερεύνηση των αιτιών της κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ελλάδα

Tags

0

ΑΠΟΚΤΗΣΕ ΤΟ!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΦΩΤΙΕΣ ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΙ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Πολιτική / Φωτιές: Τα μέτρα για τους πυρόπληκτους - Τι ισχύει για επιχειρήσεις και εργαζόμενους

Τα μέτρα συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν κατά τη διάρκεια διυπουργικής σύσκεψης - «Μιλάμε για μια μεγάλη περιβαλλοντική ζημιά, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να υποστηρίξουμε τη φύση» δήλωσε ο πρωθυπουργός
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

 
 