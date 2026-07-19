Φωτιά τώρα στο Κορωπί

Φωτιά έχει ξεσπάσει στο Κορωπί και συγκεκριμένα στην περιοχή Πάτημα.

Λίγο αργότερα, το 112 απέστειλε προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους, καλώντας τους να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο επιχειρούν 78 πυροσβέστες με 30 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.