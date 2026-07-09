Φωτιά τώρα στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης

Φωτιά έχει ξεσπάσει στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση, κοντά σε χώρο επιχειρήσεων και καίει παλέτες και άλλα εύφλεκτα υλικά.

Στο σημείο επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Καλοχώρι του δήμου Δέλτα #Θεσσαλονίκη.

Κινητοποιήθηκαν 23 #πυροσβέστες με 9 οχήματα και 1 Ε/Π.

Συνδρομή από μηχανήματα έργου #ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 9, 2026

Λίγα λεπτά μετά το ξέσπασμα της φωτιάς, ήχησε το 112. Το μήνυμα ζητά από τους κατοίκους της γύρω περιοχής να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, με κλειστές πόρτες και παράθυρα.