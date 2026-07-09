Φωτιά τώρα στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης

Φωτιά έχει ξεσπάσει στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση, κοντά σε χώρο επιχειρήσεων και καίει παλέτες και άλλα εύφλεκτα υλικά.
Στο σημείο επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Καλοχώρι του δήμου Δέλτα #Θεσσαλονίκη.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 9, 2026
Κινητοποιήθηκαν 23 #πυροσβέστες με 9 οχήματα και 1 Ε/Π.
Συνδρομή από μηχανήματα έργου #ΟΤΑ.
Λίγα λεπτά μετά το ξέσπασμα της φωτιάς, ήχησε το 112. Το μήνυμα ζητά από τους κατοίκους της γύρω περιοχής να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, με κλειστές πόρτες και παράθυρα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) July 9, 2026
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Καλοχώρι της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης
‼️ Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας
‼️ Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
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