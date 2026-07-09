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Φωτιά τώρα στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης

Ήχησε το 112

The LiFO team
The LiFO team
ΦΩΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Facebook Twitter
Φωτογραφία: Eurokinissi
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Φωτιά έχει ξεσπάσει στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. 

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση, κοντά σε χώρο επιχειρήσεων και καίει παλέτες και άλλα εύφλεκτα υλικά.

Στο σημείο επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο.

Λίγα λεπτά μετά το ξέσπασμα της φωτιάς, ήχησε το 112. Το μήνυμα ζητά από τους κατοίκους της γύρω περιοχής να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, με κλειστές πόρτες και παράθυρα.

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