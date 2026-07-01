Φωτιά τώρα στο Καλαπόδι Φθιώτιδας: Μήνυμα 112 για εκκένωση – Οι πυροσβέστες μπήκαν στο χωριό Σφάκα

Εξελίσσεται η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στη Φθιώτιδα, με μήνυμα του 112 να καλεί τους κατοίκους σε προληπτική εκκένωση.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13:40 και, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχει επεκταθεί και πλέον βρίσκεται έξω από το χωριό Σφάκα.

Λόγω της εξέλιξης του μετώπου, εστάλη μήνυμα από το 112, το οποίο ενημέρωνει για «δασική πυρκαγιά στην τοπική κοινότητα Σφάκας της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Κατάλυμα απομακρυνθείτε προς Ελάτεια».

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν μπει στο χωριό Σφάκα, προκειμένου να συνδράμουν στην εκκένωση των κατοίκων και να διασφαλίσουν την ασφαλή απομάκρυνσή τους, ενώ οι προσπάθειες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.



Με πληροφορίες από ΕΡΤnews





