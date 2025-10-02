Φωτιά τώρα στο Ηράκλειο Κρήτης - Μήνυμα του 112

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά στην περιοχή των Μαλάδων, στον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης, προκαλώντας κινητοποίηση των αρχών και ανησυχία στους κατοίκους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε σε καλαμιές στον ποταμό «Δρακουλιάρη» και επεκτείνεται με ταχύτητα λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Μέσω μηνύματος από τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, οι κάτοικοι κλήθηκαν να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις με τέσσερα οχήματα, ενώ η επιχείρηση κατάσβεσης δυσχεραίνεται από τις καιρικές συνθήκες.

Το μήνυμα του «112» για την φωτιά

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Μαλάδες της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».