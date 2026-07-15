Φωτιά τώρα στο Ηράκλειο: Ενεργοποιήθηκε το 112 στο Μελιδοχώρι

Φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση στο Ηράκλειο Κρήτης, στο Μελιδοχώρι, κινητοποίησε επίγειες και εναέρεις δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση.

Στο σχετικό της ενημερωτικό, η Πυροσβεστική τονίζει πως επιχειρούν 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 14 οχήματα και 2 ελικόπτερα, ενώ ήχησε το 112 για τους κατοίκους του Μελιδοχωρίου να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

«Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 44 πυροσβέστες με 2 ομάδα πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 14 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ» γράφει η Υπηρεσία για τη φωτιά στο Ηράκλειο.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 44 #πυροσβέστες με 2 ομάδα πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 14 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 15, 2026

Φωτιά τώρα στο Ηράκλειο: Ήχησε το 112

Το 112, όπως αναφέρθηκε, ενεργοποιήθηκε και καλεί τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

«Ενεργοποίηση 112. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Μελιδοχώρι της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε ημέρα ιδιαίτερα αυξημένου κινδύνου, καθώς όλες οι Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4, η οποία αντιστοιχεί σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η Κρήτη βρίσκεται στο «πορτοκαλί», με τις αρμόδιες υπηρεσίες να έχουν τεθεί σε αυξημένη επιφυλακή.Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην ύπαιθρο μπορεί να προκαλέσει φωτιά από αμέλεια.