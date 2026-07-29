Ελλάδα

Φωτιά τώρα στο Γύθειο - Ήχησε το 112

Η φωτιά έχει ξεσπάσει στον οικισμό Αγερανός

The LiFO team
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi

Φωτιά έχει ξεσπάσει στο Γύθειο Λακωνίας, συγκεκριμένα στον οικισμό Αγερανός.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει δασική έκταση, ενώ στο σημείο επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 13 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Λίγη ώρα μετά το ξέσπασμα της φωτιάς, στάλθηκε στους κατοίκους της περιοχής μήνυμα από το 112, το οποίο τους ζητούσε να είναι σε ετοιμότητα.

 

Ελλάδα

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