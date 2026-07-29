Φωτιά τώρα στο Γύθειο - Ήχησε το 112

Φωτιά έχει ξεσπάσει στο Γύθειο Λακωνίας, συγκεκριμένα στον οικισμό Αγερανός.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει δασική έκταση, ενώ στο σημείο επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 13 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αγερανός #Λακωνίας. Κινητοποιήθηκαν 48 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 29, 2026

Λίγη ώρα μετά το ξέσπασμα της φωτιάς, στάλθηκε στους κατοίκους της περιοχής μήνυμα από το 112, το οποίο τους ζητούσε να είναι σε ετοιμότητα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Αγερανός της Περιφερειακής Ενότητας #Λακωνίας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 29, 2026