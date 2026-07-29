ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Φωτιά τώρα στο Γύθειο - Ήχησε το 112

Η φωτιά έχει ξεσπάσει στον οικισμό Αγερανός

The LiFO team
The LiFO team
ΦΩΤΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΥΘΕΙΟ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
0

Φωτιά έχει ξεσπάσει στο Γύθειο Λακωνίας, συγκεκριμένα στον οικισμό Αγερανός.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει δασική έκταση, ενώ στο σημείο επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 13 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Λίγη ώρα μετά το ξέσπασμα της φωτιάς, στάλθηκε στους κατοίκους της περιοχής μήνυμα από το 112, το οποίο τους ζητούσε να είναι σε ετοιμότητα.

 

 

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΠΑΡΟΣ ΦΩΤΙΑ ΦΩΤΙΑ ΤΩΡΑ ΠΑΡΟ

Ελλάδα / Φωτιά στην Πάρο: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες και ενίσχυση των δυνάμεων από ξηρά και αέρα

Συνεχίζεται η ενίσχυση των επίγειων δυνάμεων, καθώς έχει προγραμματιστεί να φθάσουν ακτοπλοϊκώς από τη Ραφήνα ακόμη 20 πυροσβέστες μαζί με οκτώ πυροσβεστικά οχήματα
THE LIFO TEAM
 
 