Ελλάδα

Φωτιά τώρα στο Βλαχόπουλο Μεσσηνίας - Ήχησε το 112

Στο σημείο μεταβαίνει το Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς

The LiFO team
Δυνάμεις της πυροσβεστικής / Φωτ. Eurokinissi

Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βαλχόπουλο του Δήμου Πύλου Νέστορος στη Μεσσηνία. 

Η ενημέρωση της πυροσβεστικής αναφέρει ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 16:30 και για την κατάσβεση της επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 17 πυροσβεστικά οχήματα, κι από αέρος 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη . Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Μήνυμα του 112 στους κατοίκους 

Παράλληλα, στις 16:40 εκδόθηκε μήνυμα απο το 112, για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Βλαχόπουλο Μεσσηνίας προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Σημειώνεται ότι στο σημείο μεταβαίνει το Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ ΜΠΕ 

Ελλάδα

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