Φωτιά τώρα στο Βλαχόπουλο Μεσσηνίας - Ήχησε το 112

Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βαλχόπουλο του Δήμου Πύλου Νέστορος στη Μεσσηνία.

Η ενημέρωση της πυροσβεστικής αναφέρει ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 16:30 και για την κατάσβεση της επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 17 πυροσβεστικά οχήματα, κι από αέρος 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη . Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Βλαχόπουλο Μεσσηνίας. Κινητοποιήθηκαν 55 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 16, 2026

Μήνυμα του 112 στους κατοίκους

Παράλληλα, στις 16:40 εκδόθηκε μήνυμα απο το 112, για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Βλαχόπουλο Μεσσηνίας προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Σημειώνεται ότι στο σημείο μεταβαίνει το Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Βλαχόπουλο της Περιφερειακής Ενότητας #Μεσσηνίας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 16, 2026

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ ΜΠΕ

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