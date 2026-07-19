Φωτιά τώρα στο Αλιβέρι: Μήνυμα του 112 - Επιχειρούν 5 εναέρια

Φωτιά τώρα σε δάσος στο Αλιβέρι οδήγησε στην ενεργοποίηση του 112 , καθώς επίγειες και εναέριες δυνάμεις επιχειρούν για την κατάσβεση του πύρινου μετώπου.

Η φωτιά στο Αλιβέρι ξέσπασε στην περιοχή Μηλάκι, με τοπικά μέσα ενημέρωσης όπως το evima.gr να κάνουν λόγο πως «καίει» ανάμεσα σε σπίτια και εργοστάσιο, χωρίς να επιβεβαιώνεται πλήρως από την Πυροσβεστική.

Σχετικά με την κατάσβεση, στο σημείο βρίσκονται 28 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 3 Α/Φ και 2 Ε/Π, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μηλάκι Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 28 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 3 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 19, 2026

Φωτιά τώρα στο Αλιβέρι: Μήνυμα του 112

Το 112, με τη σειρά του, ήχησε προειδοποιητικά για τους κατοίκους της περιοχής «Μηλάκι», καλώντας τους να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

«Ενεργοποίηση 112. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Μηλάκι Αλιβερίου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει το μήνυμα.