Φωτιά τώρα στο Αλιβέρι: Ήχησε το 112

Φωτιά τώρα σε αγροτοδασική έκταση στο Αλιβέρι Ευβοίας, στην περιοχή Λάτας, έχει κινητοποιήσει επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που επιχειρούν για την κατάσβεση.

Λίγο πριν τις 12:30 το μεσημέρι ενεργοποιήθηκε και το 112, με το μήνυμα της υπηρεσίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας να καλεί τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Σε ό,τι αφορά την επιχείρηση κατάσβεσης, κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 20ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λάτας του δήμου Κύμης – Αλιβερίου Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 20ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 5 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 14, 2026

Φωτιά τώρα στο Αλιβέρι: Το μήνυμα του 112 και της Πυροσβεστικής

«Ενεργοποίηση 112. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Λάτας #Αλιβερίου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.

Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λάτας του δήμου Κύμης – Αλιβερίου Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 20ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 5 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ».