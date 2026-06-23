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Φωτιά τώρα στο Αιγάλεω: Καίει σε εργοστάσιο

Οι πρώτες πληροφορίες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία

The LiFO team
The LiFO team
ΦΩΤΙΑ ΤΩΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Facebook Twitter
Φωτιά ξέσπασε στο Αιγάλεω / Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
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Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα στο Αιγάλεω, σε χώρο εργοστασίου πλαστικών.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, για την κατάσβεση της φωτιάς, κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες, εθελοντές και οχήματα.

Αναλυτικά στην ανάρτησή της στο X, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώνει για «πυρκαγιά σε χώρο εργοστασίου, σε περιοχή του δήμου Αιγάλεω Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες, εθελοντές, 10 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα».

Προς το παρόν, δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους ούτε απειλή κατοικημένης περιοχής.


Καθημερινά, η Πυροσβεστική αναρτά χάρτη με τις περιοχές υψηλού κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς.

Για αύριο Τετάρτη 24 Ιουνίου, προειδοποιεί ότι αυτές οι περιοχές είναι: Αττική, Αργολίδα, Λέσβος, Χίος,Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθι, Εύβοια, Κορινθία και Βοιωτία.
 

Ελλάδα

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