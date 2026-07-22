Φωτιά τώρα έχει ξεσπάσει στις Αφίδνες, κοντά στα διόδια της περιοχής, με την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, τόσο με επίγειες όσο και με εναέριες δυνάμεις, να είναι άμεση.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ ρίψεις από αέρος πραγματοποιεί ένα ελικόπτερο της Υπηρεσίας. Όπως έχει γίνει γνωστό, έχει ζητηθεί συνδρομή και από άλλα εναέρια μέσα.

Η φωτιά στις Αφίδνες εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (22/7) σε δασική έκταση στον παράδρομο της εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας, πριν τα διόδια, καίει ξερά χόρτα, ενώ στο σημείο βρίσκονται εθελοντές και οχήματα της Πολιτικής Προστασίας που συμβάλλουν στην κατάσβεση.

Φωτιά τώρα στις Αφίδνες: Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή

Στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι, ενώ οι καιρικές συνθήκες, όπως έκανε γνωστό η ΕΡΤ, βοηθούν στην εξάπλωση της πυρκαγιάς παρόλο που η κινητοποίηση είναι άμεση και ισχυρή.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν καταφέρει να τη θέσουν υπό μερικό έλεγχο, ενώ στο σημείο δεν βρίσκονται οικίες.