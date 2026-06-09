Φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πεύκα, στη Θεσσαλονίκη, κινητοποίησε επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που επιχειρούν για την κατάσβεση.

Στο σχετικό της ενημερωτικο για τη φωτιά στην Πεύκα Θεσσαλονίκης, η Πυροσβεστική αναφέρει πως επιχειρούν τρία εναέρια μέσα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

«Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πεύκα Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 11 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ» σημειώνει η Πυροσβεστική.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πεύκα Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 11 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 9, 2026

Φωτιά τώρα στην Πεύκα Θεσσαλονίκης: Ήχησε το 112

Για τη φωτιά στη Θεσσαλονίκη, ενεργοποιήθηκε και το 112, το οποίο καλεί τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Φίλυρο της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» διευκρινίζει με τη σειρά του το 112.