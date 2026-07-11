Φωτιά τώρα στην περιοχή Περιβολάκι στον Λαγκαδά

Η Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι σε αγροτοδασικη έκταση κοντά στον οικισμό Περιβολάκι στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα, 65 πυροσβέστες με 2 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα, ενώ επιχειρούν δυο ελικόπτερα.

Στο σημείο συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η πυρκαγιά εξελίσσεται σε χαμηλή βλάστηση και σε απορρίμματα κοντά στον οικισμό.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στην περιοχή Περιβολάκι, του δήμου Λαγκαδά Θεσσαλονίκης και επιχειρούν 65 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 2ης #ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, 2 Α/Φ ΚΑΙ 2 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήμτα έργου #ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 11, 2026

Ήχησε 112

Στις 15:27 εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.