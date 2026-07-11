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Φωτιά τώρα στην περιοχή Περιβολάκι στον Λαγκαδά

Στις 15:27 εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων

The LiFO team
The LiFO team
ΦΩΤΙΑ ΦΩΤΙΑ ΤΩΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΛΑΓΚΑΔΑΣ Facebook Twitter
Φωτ. Eurokinissi
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Η Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι σε αγροτοδασικη έκταση κοντά στον οικισμό Περιβολάκι στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα, 65 πυροσβέστες με 2 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 20  οχήματα, ενώ επιχειρούν δυο ελικόπτερα. 

Στο σημείο συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η πυρκαγιά εξελίσσεται σε χαμηλή βλάστηση και σε απορρίμματα κοντά στον οικισμό.

Ήχησε 112

Στις 15:27 εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

 
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