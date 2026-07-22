Φωτιά τώρα στην περιοχή Άνω Κεράσοβο στο Αγρίνιο

Η φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άνω Κεράσοβο στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας.

Το κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής ενημερώθηκε λίγο μετά τις 14:30, και άμεσα έφτασαν στο σημείο 23 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 8 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί τέσσερα αεροσκάφη.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άνω Κεράσοβο Αιτωλοακαρνανίας. Επιχειρούν 23 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 8 οχήματα και 4 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 22, 2026

Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες του δήμου Αγρινίου. Η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς ( κατηγορία 3).

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς.

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