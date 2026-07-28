Ελλάδα

Φωτιά τώρα στην Πάρο: Μήνυμα του 112 για εκκένωση

Σύμφωνα με τον δήμαρχο του νησιού, κ. Κωνσταντίνο Μπιζά, φωτιά καίει στον ΧΥΤΑ

The LiFO team
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi

Φωτιά έχει ξεσπάσει στο νησί της Πάρου, συγκεκριμένα στην περιοχή Άγιος Χαράλαμπος Καμπί.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο επιχειρούν για την κατάσβεση 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη.

Λίγα λεπτά μετά το ξέσπασμα της φωτιάς, στάλθηκε μήνυμα του 112 στους κατοίκους της περιοχής, μέσω του οποίου καλούνται να απομακρυνθούν προς την Αλυκή. 

Μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο δήμαρχος Πάρου, Κωνσταντίνος Μπιζάς, ανέφερε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή του Αγίου Χαραλάμπους, επισημαίνοντας ότι από την πρώτη στιγμή επιχειρούσε ελικόπτερο, ενώ αναμένονταν δύο αεροσκάφη Canadair από την Αθήνα για την ενίσχυση των προσπαθειών κατάσβεσης.

Ο κ. Μπιζάς διευκρίνισε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή του ΧΥΤΑ και όχι μέσα σε κατοικημένο ή δασικό τμήμα, τονίζοντας παράλληλα πως όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις του νησιού βρίσκονται στο σημείο, δίνοντας μάχη για τον περιορισμό της.

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