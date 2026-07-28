Φωτιά τώρα στην Πάρο: Μήνυμα του 112 για εκκένωση

Φωτιά έχει ξεσπάσει στο νησί της Πάρου, συγκεκριμένα στην περιοχή Άγιος Χαράλαμπος Καμπί.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο επιχειρούν για την κατάσβεση 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη.

#Πυρκαγιά σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καμπή της Πάρου. Κινητοποιήθηκαν 10 #πυροσβέστες με 4 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 2 πυροσβεστών με 1 όχημα που μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από τη Νάξο. Για την αεροπυρόσβεση διατέθηκε 1 Ε/Π και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 28, 2026

Λίγα λεπτά μετά το ξέσπασμα της φωτιάς, στάλθηκε μήνυμα του 112 στους κατοίκους της περιοχής, μέσω του οποίου καλούνται να απομακρυνθούν προς την Αλυκή.

Μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο δήμαρχος Πάρου, Κωνσταντίνος Μπιζάς, ανέφερε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή του Αγίου Χαραλάμπους, επισημαίνοντας ότι από την πρώτη στιγμή επιχειρούσε ελικόπτερο, ενώ αναμένονταν δύο αεροσκάφη Canadair από την Αθήνα για την ενίσχυση των προσπαθειών κατάσβεσης.

Ο κ. Μπιζάς διευκρίνισε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή του ΧΥΤΑ και όχι μέσα σε κατοικημένο ή δασικό τμήμα, τονίζοντας παράλληλα πως όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις του νησιού βρίσκονται στο σημείο, δίνοντας μάχη για τον περιορισμό της.