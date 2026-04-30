Φωτιά τώρα στην Πάρνηθα: Ισχυρή κινητοποίηση των δυνάμεων και από αέρος

Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στην Πάρνηθα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ζωντανά ο τηλεοπτικός σταθμός του ΣΚΑΪ, η φωτιά καίει σε δασική έκταση, ενώ φέρεται να έχει διακοπεί η κυκλοφορία από το ύψος του τελεφερίκ και πάνω, καθώς η πυρκαγιά εκδηλώθηκε «σε θαμνώδη και πετρώδη περιοχή».

Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις, ωστόσο, επειδή ακριβώς εκδηλώθηκε στην Πάρνηθα, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο σημείο σπεύδουν ισχυρές δυνάμεις με δεκάδες πυροσβέστες, οχήματα, καθώς και εθελοντές.

Η ΕΡΤ μετέδωσε ότι κινητοποιήθηκαν και αεροσκάφη για την επιχείρηση της κατάσβεσης της φωτιάς.

Πλάνα από την πυρκαγιά, παρουσίασε ο ΣΚΑΪ. Κατά το ρεπορτάζ του σταθμού η φωτιά εκδηλώθηκε στο σημείο Μαυροβούνι.

Η πυρκαγιά φέρεται να εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 12:00, την Πέμπτη 30 Απριλίου, σε θαμνώδη έκταση και κάτω από αδιευκρίνιστες έως τώρα συνθήκες. Στο σημείο επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 17 οχήματα, όπως προκύπτει από ενημέρωση της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, εθελοντές αναφέρουν, ότι υπάρχει δυσκολία στην πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, καθώς φαίνεται να πρόκειται για δύσβατο σημείο.

Τέλος, αναφέρεται ότι έχει διακοπεί η κυκλοφορίας στη Λ. Πάρνηθος.