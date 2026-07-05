Φωτιά τώρα στην Οινόη: Ήχησε το 112

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά τώρα στην Οινόη Αττικής.

Η φωτιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Σφάκα κοντά στην Οινόη, στην Μάνδρα Αττικής. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 15:30 και δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 122 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 33 οχήματα, καθώς και η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ (drone) Αττικής ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Αττικής. Παράλληλα για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς έχει μεταβεί στην περιοχή το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.

Επίσης, εστάλη μήνυμα από το 112.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Οινόη της Περιφερειακής Ενότητας #Δυτικής_Αττικής



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 5, 2026

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς σήμερα η Αττική βρίσκεται στην κατηγορία 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς.

Τέλος όπως τονίζεται από την Πυροσβεστική, καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Φωτιά τώρα στην Οινόη: Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Μάνδρας προχώρησε η Αστυνομία λόγω της φωτιάς που είναι σε εξέλιξη.

Ειδικότερα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής σημεία: