Φωτιά τώρα στην Κρήτη: Διπλό μέτωπο σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο

Φωτιά τώρα στην Κρήτη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις του νησιού να έχουν κινητοποιηθεί σε διπλό μέτωπο, σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο αντίστοιχα.

Σε ό,τι αφορά στη φωτιά στο Ηράκλειο, εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Μορόνι, και για την κατάσβεση επιχειρούν 58 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

Αντίστοιχα, για τη φωτιά στο Ρέθυμνο, ξέσπασε στην περιοχή Κρύα Βρύση, και στο σημείο βρίσκονται 110 πυροσβέστες, με 6 ομάδες πεζοπόρων της 3ης και 19ης ΕΜΟΔΕ, 25 οχήματα και 4 ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Μορόνι Ηρακλείου Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 58 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 29, 2026

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Νέα Κρύα Βρύση, Ρεθύμνου, #Κρήτη.

Κινητοποιήθηκαν 54 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 3ης #ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 4 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες #ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 29, 2026

Φωτιά τώρα στην Κρήτη: 112 στο Ρέθυμνο

Όσον αφορά στη φωτιά στο Ρέθυμνο, λίγο μετά τις 14:45 το μεσημέρι της Τετάρτης (29/7), το 112 ήχησε, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

«Ενεργοποίηση 112. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Κρύα Βρύση της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Μάλιστα, λίγο αργότερα, ο ειδικός αριθμός του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κάλεσε τους πολίτες της περιοχής «Κρύα Βρύση» να απομακρυνθούν προς «παραλία Ρέθυμνο» και (τους κατοίκους) των περιοχών «Σακτούρια» και «Μέλαμπες» να κινηθούν προς «Αγία Γαλήνη».

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κρύα_Βρύση της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνης



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς παραλία #Ρέθυμνο



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/epZaj71grH@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 29, 2026

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στις περιοχές #Σακτούρια και #Μέλαμπες της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνης



‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Σακτούρια και #Μέλαμπες απομακρυνθείτε προς #Αγία_Γαλήνη



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/epZaj71grH… — 112 Greece (@112Greece) July 29, 2026

Για τη φωτιά στο Ηράκλειο, καίει κοντά σε κατοικημένη περιοχή και για το λόγο αυτό όπως ενημέρωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος η κινητοποίηση είναι καθολική και έχει ζητηθεί η ενίσχυση του Δήμου Φαιστού και υδροφόρες ιδιωτών.

Ο κ. Τσαπάκος κάνει λόγο για πλήρη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων από τον νομό και ενισχύονται από εναέρια μέσα που έχει δοθεί εντολή να βρεθούν στο σημείο.