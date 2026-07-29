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Φωτιά τώρα στην Κρήτη: Διπλό μέτωπο σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο

Ήχησε το 112 για τη φωτιά στο Ρέθυμνο

The LiFO team
The LiFO team
ΦΩΤΙΑ ΤΩΡΑ ΚΡΗΤΗ 112 Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου από κατάσβεση φωτιάς / EUROKINISSI
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Φωτιά τώρα στην Κρήτη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις του νησιού να έχουν κινητοποιηθεί σε διπλό μέτωπο, σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο αντίστοιχα.

Σε ό,τι αφορά στη φωτιά στο Ηράκλειο, εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Μορόνι, και για την κατάσβεση επιχειρούν 58 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

Αντίστοιχα, για τη φωτιά στο Ρέθυμνο, ξέσπασε στην περιοχή Κρύα Βρύση, και στο σημείο βρίσκονται 110 πυροσβέστες, με 6 ομάδες πεζοπόρων της 3ης και 19ης ΕΜΟΔΕ, 25 οχήματα και 4 ελικόπτερα.

Φωτιά τώρα στην Κρήτη: 112 στο Ρέθυμνο

Όσον αφορά στη φωτιά στο Ρέθυμνο, λίγο μετά τις 14:45 το μεσημέρι της Τετάρτης (29/7), το 112 ήχησε, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

«Ενεργοποίηση 112. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Κρύα Βρύση της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Μάλιστα, λίγο αργότερα, ο ειδικός αριθμός του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κάλεσε τους πολίτες της περιοχής «Κρύα Βρύση» να απομακρυνθούν προς «παραλία Ρέθυμνο» και (τους κατοίκους) των περιοχών «Σακτούρια» και «Μέλαμπες» να κινηθούν προς «Αγία Γαλήνη».

Για τη φωτιά στο Ηράκλειο, καίει κοντά σε κατοικημένη περιοχή και για το λόγο αυτό όπως ενημέρωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος η κινητοποίηση είναι καθολική και έχει ζητηθεί η ενίσχυση του Δήμου Φαιστού και υδροφόρες ιδιωτών.

Ο κ. Τσαπάκος κάνει λόγο για πλήρη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων από τον νομό και ενισχύονται από εναέρια μέσα που έχει δοθεί εντολή να βρεθούν στο σημείο.

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