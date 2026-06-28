Φωτιά στην Κορινθία: Μήνυμα του 112 για εκκένωση

Φωτιά εκδηλώθηκε σε δάσος στην περιοχή Πευκάλι Κορινθίας, με επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής να βρίσκονται στο σημείο και να επιχειρούν για την κατάσβεση.

Η κινητοποίηση για την κατάσβεση της φωτιάς είναι μεγάλη, καθώς στο σημείο βρίσκονται 62 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, εθελοντές, 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Λίγο μετά τη 01:30 το μεσημέρι, ήχησε και το 112 στην περιοχή, με την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας να ζητά από τους κατοίκους στο Αμμόνι να εκκενώσουν προς Σοφικό, μέσω Κορίθνου - Επιδαύρου.

«Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πευκάλι του δήμου Κορινθίων. Κινητοποιήθηκαν 62 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, εθελοντές, 7 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου» αναφέρει το ενημερωτικό της Πυροσβεστικής.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πευκάλι του δήμου Κορινθίων. Κινητοποιήθηκαν 62 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, εθελοντές, 7 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 28, 2026

Φωτιά τώρα στην Κορινθία: Το μήνυμα του 112

«Ενεργοποίηση 112. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Αμμόνι της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε μέσω οδού Κορίνθου Επιδαύρου προς Σοφικό. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει το 112.

Την ίδια ώρα, η Πυροσβεστική με σχετικό της ενημερωτικό, επισήμανε πως υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (επιπέδου 3) σε αρκετές περιοχές της χώρας, μεταξύ αυτών και στην Κορινθία.

«Υψηλός κίνδυνος 3 σε: Αττική, Εύβοια, Σκύρο, Βοιωτία, Φωκίδα, Φθιώτιδα, Κορινθία, Αργολίδα, Αιτωλοακαρνανία, Άρτα, Πρέβεζα , Θεσπρωτία, Λευκάδα, Μαγνησία, Λάρισα, Σποράδες, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Άγιο Όρος, Ροδόπη, Έβρο, Σαμοθράκη, Λήμνο, Λέσβο, Χίο, Ψαρά και σε περιοχές της Αχαΐας και της Ηλείας».