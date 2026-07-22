Φωτιά τώρα στην Κεφαλονιά: Στάλθηκε μήνυμα από το 112

Φωτιά έχει ξεσπάσει στην Κεφαλονιά, στην περιοχή Καλλιγάτα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση, ενώ μήνυμα από το 112 έχει σταλθεί στους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να είναι σε ετοιμότητα.

⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Wildfire in the area #Kalligata of the regional unit of #Kefalonia



‼️ Stay alert and follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 22, 2026

Στο σημείο επιχειρούν 16 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.