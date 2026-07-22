Ελλάδα

Φωτιά τώρα στην Κεφαλονιά: Στάλθηκε μήνυμα από το 112

Επιχειρούν πέντε εναέρια μέσα

The LiFO team
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi

Φωτιά έχει ξεσπάσει στην Κεφαλονιά, στην περιοχή Καλλιγάτα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση, ενώ μήνυμα από το 112 έχει σταλθεί στους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να είναι σε ετοιμότητα. 

Στο σημείο επιχειρούν 16 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Ελλάδα

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