Φωτιά τώρα στην Κεφαλονιά: Στάλθηκε μήνυμα από το 112

Φωτιά έχει ξεσπάσει στην Κεφαλονιά, στην περιοχή Καλλιγάτα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση, ενώ μήνυμα από το 112 έχει σταλθεί στους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να είναι σε ετοιμότητα.

⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Wildfire in the area #Kalligata of the regional unit of #Kefalonia



‼️ Stay alert and follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 22, 2026

Στο σημείο επιχειρούν 16 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καλλιγάτα Κεφαλονιάς. Κινητοποιήθηκαν 16 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 16ης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα, 4 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 22, 202

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