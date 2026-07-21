Φωτιά τώρα στην Ηλεία: Μήνυμα του 112 στους κατοίκους

Φωτιά τώρα στην Ηλεία, σε χαμηλή βλάστηση στο Βαρθολομιό, οδήγησε στην ενεργοποίηση του 112.

Η πρώτη ενημέρωση από την Πυροσβεστική για τη φωτιά στην Ηλεία κάνει λόγο για κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων, και συνδρομή υδροφόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

«Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Βαρθολομιό Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες του δήμου Πηνειού» διευκρινίζει η Υπηρεσία.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Βαρθολομιό Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες του δήμου Πηνειού. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 21, 2026

Φωτιά τώρα στην Ηλεία: Μήνυμα του 112

Όπως ειπώθηκε, νωρίτερα, σήμερα, ήχησε και το 112 για τη φωτιά στην Ηλεία, καλώντας τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

«Ενεργοποίηση 112. Πυρκαγιά στην περιοχή Βαρθολομιό της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει με τη σειρά του το 112 για τη φωτιά στην Ηλεία.



