Φωτιά τώρα στην Ηλεία: Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής με εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βάρδα Ηλείας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική περιοχή στη Βάρδα Ηλείας και στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, για την κατάσβεσή της.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έχουν κινητοποιηθεί 36 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης και της 18ης ΕΜΟΔΕ, εννέα πυροσβεστικά οχήματα και τρία αεροσκάφη.

Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες των ΟΤΑ και μηχανήματα έργου, ενισχύοντας τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για απειλή κατοικημένων περιοχών, ενώ οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο και συνεχίζουν την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς.

Φωτιά στη Βάρδα Ηλείας: Από πού ξεκίνησε

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο ενημέρωσης ilialive.gr «η φωτιά ξεκίνησε από καλαμιώνες στην περιοχή της Κόμης και επεκτάθηκε προς θερμοκηπιακές εκτάσεις, με κατεύθυνση προς το Ψάρι».

Όπως σημειώνει το ίδιο μέσο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς, προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω εξάπλωσή της σε καλλιέργειες και αγροτικές εγκαταστάσεις της περιοχής.

