Φωτιά τώρα στην Ιεράπετρα: Μήνυμα του 112 για εκκένωση

Φωτιά τώρα σε αγροτοδασική έκταση στην Ιεράπετρα Λασιθίου, στην Κρήτη, έχει κινητοποιήσεις τις πυροσβεστικές δυνάμεις και το 112 που έστειλε μήνυμα εκκένωσης σε κατοίκους.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στην Ιεράπετρα, επιχειρούν 49 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 2 ελικόπτερα της Υπηρεσίας. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

«Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον δήμο Ιεράπετρας Λασιθίου. Κινητοποιήθηκαν 49 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ» επισημαίνει η Πυροσβεστική.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον δήμο Ιεράπετρας Λασιθίου. Κινητοποιήθηκαν 49 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 6, 2026

Φωτιά τώρα στην Ιεράπετρα: Μήνυμα του 112

Το 112 ενεργοποιήθηκε λίγο μετά τις 12:30 το μεσημέρι για τη φωτιά στην Ιεράπετρα, καλώντας τους κατοίκους της περιοχής «Μπραμιανά» να εκκενώσουν προς Ιεράπετρα.

«Ενεργοποίηση 112. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Μπραμιανά Ιεράπετρας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Μπραμιανά απομακρυνθείτε προς Ιεράπετρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» τονίζει με τη σειρά του το 112.