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Φωτιά τώρα στην Εύβοια: Μήνυμα του 112 για εκκένωση της Επισκοπής

Στο σημείο βρίσκονται επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής - Ζητήθηκε συνδρομή και από εναέρια μέσα

The LiFO team
The LiFO team
ΦΩΤΙΑ ΤΩΡΑ ΕΥΒΟΙΑ 112 Facebook Twitter
Φωτ.: evima.gr
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Φωτιά τώρα στην Εύβοια έχει κινητοποιήσει τις πυροσβεστικές δυνάμεις, την ώρα που το 112 ήχησε για εκκένωση του οικισμού «Επισκοπή».

Η αρχική ενημέρωση από την Πυροσβεστική για τη φωτιά στην Εύβοια κάνει λόγο πως στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 35 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 12 οχήματα.

Αντίστοιχα, από αέρος επιχειρούν δύο ελικόπτερα και τέσσερα αεροσκάφη, προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωση της φωτιάς στην αγροτοδασική έκταση.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση, ενώ οι κάτοικοι της Επισκοπής καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Φωτιά τώρα στην Εύβοια: Μήνυμα του 112

Στο σχετικό του μήνυμα, το 112 καλεί τους κατοίκους του οικισμού «Επισκοπή» να απομακρυνθούν προς Βρύση και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

«Ενεργοποίηση 112. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Επισκοπή της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Επισκοπή απομακρυνθείτε προς Βρύση.Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει.

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