Σε ύφεση η φωτιά στην Εύβοια: Επιχειρούν 11 εναέρια στο Σπαθάρι

Σε ύφεση τέθηκε η φωτιά, που εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου σε δασική έκταση στην περιοχή Σπαθάρι Ευβοίας, έπειτα από την άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης έλαβαν μέρος 54 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 20ής ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα, καθώς και 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα είχε αναλάβει τον συντονισμό από αέρος.

Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν και υδροφόρες των ΟΤΑ, ενώ οι δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για την πλήρη οριοθέτηση και τον έλεγχο πιθανών αναζωπυρώσεων.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 16:00 και μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές. Σημειώνεται ότι η περιοχή όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά σήμερα, σύμφωνα με το χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς, είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο, κατηγορίας 4. Παράλληλα το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας, μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτιών της.

«Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Σπαθάρι Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 54 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα, 8 Α/Φ και 3 Ε/Π, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ» σημειώνει η Πυροσβεστική.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Σπαθάρι Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 54 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα, 8 Α/Φ και 3 Ε/Π, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 27, 2026