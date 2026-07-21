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Φωτιά τώρα στην Επίδαυρο: Επιχειρούν 4 εναέρια μέσα

Στο σημείο βρίσκονται και 60 πυροσβέστες με 16 οχήματα

The LiFO team
The LiFO team
ΦΩΤΙΑ ΤΩΡΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου από φωτιά στην Επίδαυρο / EUROKINISSI
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Φωτιά τώρα σε αγροτοδασική έκταση στην Επίδαυρο, στην περιοχή «Αδάμι» Αργολίδας, κινητοποίησε τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής, επίγειες και εναέριες, που βρίσκονται στην περιοχή και συμβάλλουν στην κατάσβεση.

Στο σχετικό της ενημερωτικό για τη φωτιά στην Επίδαυρο, η Πυροσβεστική τονίζει πως επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες του ομώνυμου δήμου.

«Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αδάμι Αργολίδας. Κινητοποιήθηκαν 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες του δήμου Επιδαύρου» τονίζει η Υπηρεσία.

Ελλάδα

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