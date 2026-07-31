Φωτιά τώρα στην Άρτα - Ήχησε το 112

Φωτιά έχει ξεσπάσει στην Άρτα, συγκεκριμένα στην περιοχή Κομπότι.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση.

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με δέκα οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Κομπότι Άρτας. Κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 31, 2026

Οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα του 112, μέσω του οποίου καλούνται να είναι σε ετοιμότητα.