Φωτιά τώρα στην Άρτα - Ήχησε το 112

Φωτιά έχει ξεσπάσει στην Άρτα, συγκεκριμένα στην περιοχή Κομπότι.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση.
Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με δέκα οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη.
Οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα του 112, μέσω του οποίου καλούνται να είναι σε ετοιμότητα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) July 31, 2026
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κομπότι της Περιφερειακής Ενότητας #Άρτας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
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