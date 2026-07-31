Ελλάδα

Φωτιά τώρα στην Άρτα - Ήχησε το 112

Η φωτιά καίει στην περιοχή Κομπότι

The LiFO team
Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi

Φωτιά έχει ξεσπάσει στην Άρτα, συγκεκριμένα στην περιοχή Κομπότι.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση.

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με δέκα οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη.

Οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα του 112, μέσω του οποίου καλούνται να είναι σε ετοιμότητα.

Ελλάδα

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