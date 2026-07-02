Φωτιά τώρα στην Άρτα: Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης σε αγροτοδασική έκταση στην Άρτα, στη «Στρογγύλη» πιο συγκεκριμένα, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί το 112.

Όσον αφορά στις δυνάμεις κατάσβεσης, στην Άρτα έχουν σπεύσει και επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

«Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Τ.Κ. Στρογγύλης Άρτα. Κινητοποιήθηκαν 26 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ» αναφέρει το ενημερωτικό της Υπηρεσίας.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Τ.Κ. Στρογγύλης #Άρτα.

Κινητοποιήθηκαν 26 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης #ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 2, 2026

Φωτιά τώρα στην Άρτα: Ήχησε το 112

Όπως ειπώθηκε, μετά την εκδήλωση της φωτιάς στην Άρτα, ενεργοποιήθηκε και το 112 το οποίο καλεί τους κατοίκους της περιοχής του Αγίου Σπυρίδωνα να παραμείνουν σε ετοιμότητα, και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

«Ενεργοποίηση 112. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Άγιος Σπυρίδων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» επισημαίνει με τη σειρά του το 112.