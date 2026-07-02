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Φωτιά τώρα στην Άρτα: Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί τέσσερα εναέρια μέσα και επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής

The LiFO team
The LiFO team
ΦΩΤΙΑ ΤΩΡΑ ΑΡΤΑ 112 Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
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Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης σε αγροτοδασική έκταση στην Άρτα, στη «Στρογγύλη» πιο συγκεκριμένα, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί το 112.

Όσον αφορά στις δυνάμεις κατάσβεσης, στην Άρτα έχουν σπεύσει και επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

«Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Τ.Κ. Στρογγύλης Άρτα. Κινητοποιήθηκαν 26 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π.  Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ» αναφέρει το ενημερωτικό της Υπηρεσίας.

Φωτιά τώρα στην Άρτα: Ήχησε το 112 

Όπως ειπώθηκε, μετά την εκδήλωση της φωτιάς στην Άρτα, ενεργοποιήθηκε και το 112 το οποίο καλεί τους κατοίκους της περιοχής του Αγίου Σπυρίδωνα να παραμείνουν σε ετοιμότητα, και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

«Ενεργοποίηση 112. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Άγιος Σπυρίδων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» επισημαίνει με τη σειρά του το 112.

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