Φωτιά τώρα στην Αρχαία Νεμέα - Ήχησε το 112 για εκκένωση

Φωτιά τώρα έχει ξεσπάσει στην Αρχαία Νεμέα στην Κορινθία.

Η φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην Αρχαία Νεμέα Κορινθίας.

Κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο ενώ υπάρχει και συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Επίσης, εστάλη μήνυμα από το 112.

«Ενεργοποίηση 112. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Αρχαία Νεμέα της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς Νεμέα ή Αρχαίες Κλεωνές. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών έγραφε το μήνυμα.